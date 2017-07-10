Будущим инженерам зарезервируют места в общежитии Tesla village

Руководством Сибирского федерального университета принято решение зарезервировать комнаты с высоким уровнем комфорта в общежитии СФУ Tesla village специально для иногородних абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ по физике и информатике.

Общежитие СФУ Tesla village сдано в эксплуатацию в 2017 году. Это современный комплекс, состоящий из двух 15-этажных зданий, соединённых общим блоком. Как и другие 6 университетских комплексов, которые были построены за 10 лет существования СФУ, выполнено оно по уникальному проекту. Вместо традиционных коридоров с комнатами площадью не более 12 квадратных метров — квартиры с кухнями, полностью оборудованные мебелью. В шаговой доступности находятся университетский магазин, кафе, тренажёрные залы, медпункт (строится медицинский центр), библиотека, проживающие имеют доступ к высокоскоростному Интернету.

«Одна из миссий университета — развитие инженерного образования. СФУ реализует несколько приоритетных образовательных проектов, направленных на совершенствование подготовки инженеров. Но мы понимаем, что „получение“ творческого и неординарного специалиста на выходе напрямую зависит от того, насколько способные абитуриенты поступят в вуз, — отметил проректор по учебной работе Максим Румянцев. — Нами разработана система поддержки талантливых абитуриентов, которая включает увеличенные кратно стипендии и иные стимулы. Одна из таких мер — это гарантированное проживание в комфортабельном общежитии в компании с такими же одарёнными ребятами».

Инженерный резерв в 200 мест будет распределён в соответствии с рейтингом абитуриентов, выстроенным по среднему баллу ЕГЭ. Стоит добавить, что в начале 2018 года университет вводит в эксплуатацию ещё один комплекс общежитий — «Перья», где также смогут проживать будущие инженеры.