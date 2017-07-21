Спорт
Кузбасс

Бьём рекорды: в Кемерове в тренировке по боксу поучаствовали 5000 человек

Массовая тренировка была проведена в рамках Дня российского бокса.

Кузбассовцы установили рекорд России: 21 июля в областном центре на стадионе «Химик» прошла массовая тренировка по боксу с участием пяти тысяч человек.

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Спортивное мероприятие прошло одновременно в 11 городах России. Акция была проведена в рамках Дня российского бокса, который в этом году отмечают впервые.

«В Кемерове на стадионе «Химик» спортивный флешмоб стал самым массовым», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Разминку провёл российский боксер, заслуженный мастер спорта России Гайдарбек Гайдарбеков.

В Москве массовая тренировка пройдёт 22 июля на Красной площади. Её проведут олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко и Борис Лазутин.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба АКО, vk.com ( Инцидент Кемерово, Типичный Кемерово).

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