Бюджет финального сезона сериала «Игра престолов» превысит 90 миллионов долларов. Телеканал HBO намерен потратить 15 млн долларов на каждый его эпизод. Предполагается, что хронометраж каждой из шести серий составит около 1,5 часов, пишет «Лента.Ру».

При этом есть эксперты, которые считают, что затраты на последний сезон могут вырасти ещё больше. Отмечается, что на эпизоды первого сезона популярного сериала тратили по шесть миллионов долларов.

Напомним, работа над заключительным сезоном телесериала начнётся в октябре 2017 года, а на экраны он выйдет только в 2018 году. Сибдепо собрал реакции фанатов «Игры престолов» на финальную серию седьмого сезона.

«Игра престолов» выходит в эфире НВО с 2011 года. Её снимают по циклу «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.