Бывшего начальника департамента в Кузбассе Карпунькина осудили за нанесение побоев

Кемеровский районный суд вынес решения по административным делам о нанесении побоев экс-главой департамента промышленности Кемеровской области Сергеем Карпунькиным. Бывшего чиновника в общей сложности оштрафовали на 10 000 рублей.

Как писал ранее онлайн-журнал Сибдепо, 25 июня между Сергеем Карпунькиным, его женой и их соседями по даче произошла ссора. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой четыре человека получили травмы.

По факту конфликта возбудили уголовные дела: два уголовных по признакам преступлений, предусмотренных статьёй «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», и два административных по фактам нанесения побоев внучке владельца дачного участка и её молодому человеку.

После огласки дела в СМИ Сергей Карпунькин уволился по собственному желанию.

12 июля Кемеровский районный суд вынес решения по административным делам. Как пишет «Правоохранительный портал Кузбасса», по первому делу экс-глава департамента извинился перед пострадавшей соседкой. Помимо этого суд оштрафовал бывшего чиновника на 5 000 рублей.

На заседании по второму делу защита Сергея Карпунькина просила прекратить административное преследование, так как, по их мнению, вина бывшего чиновника не была доказана. Однако суд признал Карпунькина виновным и оштрафовал ещё на 5 000 рублей.