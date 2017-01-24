24 января состоялось первое судебное заседание по делу в отношении экс-градоначальника.

Бывший глава Прокопьевска Валерий Гаранин не признал своей вины в суде. Об этом Сибдепо сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«24 января состоялось первое судебное заседание, на котором было озвучено обвинительное заключение. Валерий Гаранин сказал, что не признаёт свою вину», – пояснили в региональном надзорном ведомстве.

После этого суд принял решение о перерыве в рассмотрении дела до 25 января.

Напомним, что экс-главу Прокопьевска обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее Сибдепо сообщал, что Валерий Гаранин ушёл в отставку по состоянию здоровья.