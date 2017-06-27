Экс-глава Яшкинского района пойдёт под суд за превышение должностных полномочий

Анатолия Карому отстранили от занимаемой должности в марте 2016 года из-за жалоб жителей района на низкую температуру в квартирах.

Бывшего главу Яшкинского района будут судить за превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

По информации областного Следственного комитета, летом 2015 года по поручению обвиняемого был отменен открытый аукцион на право заключения договора на поставки угля для нужд района.

«В нарушение законодательства обвиняемый распорядился напрямую заключить контракт с одной из угольных компаний по ценам значительно превышающие среднерыночные. В результате бюджету муниципального образования был причинен ущерб на сумму порядка 10 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в региональном СУ СК РФ, поставляемый уголь был некачественным. Из-за этого котельным приходилось увеличивать расход топлива. Главе района говорили об этом, однако он игнорировал предупреждения. Зимой 2015 года обвиняемому сообщили, что угля становится всё меньше и что это приведёт к прекращению подачи населению отопления.

«Глава района при отсутствии законных оснований объявил на территории района режим чрезвычайной ситуации. Это позволило без проведения конкурсной процедуры заключить муниципальный контракт на поставку угля с другой компанией. Данные нарушения были выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУМВД России по Кемеровской области», — добавили в пресс-службе.

В ходе расследования дела правоохранители также выяснили, что весной 2015 года глава района без конкурсной процедуры заключил муниципальный контракт с фирмой знакомого предпринимателя на оказание информационно-консультационных услуг. Это привело к ущербу бюджету муниципального образования на сумму 135 тысяч рублей.

Осведомлённый источник сообщил Сибдепо, что речь идёт об Анатолии Кароме. Напомним, в марте 2016 года губернатор Кузбасса Аман Тулеев отстранил его от занимаемой должности из-за жалоб жителей района на низкую температуру в квартирах.