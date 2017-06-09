C начала сезона в Кузбассе отремонтировали более полумиллиона «квадратов» автодорог

C начала сезона в Кузбассе отремонтировали более 510 тыс. кв. м автодорог, из которых 320 тыс. кв. м – муниципальные. Как отметил замгубернатора Дмитрий Кудряшов, значительная часть выполненных работ приходится на Кемерово и Новокузнецк.

В столице Кузбасса уложили 161 тыс. кв. м нового асфальта. Специалисты производят ремонт поздним вечером и ночью, когда автомобильный трафик наиболее низкий.

В Новокузнецке подрядчики занимаются 11 участками. Начало ремонта на улицах Франкфурта и Тольятти перенесли на пару недель позднее. Причиной такого решения стала разработка дополнительных мер по обеспечению отвода воды с проезжей части.

Всего в 2017 году в двух крупнейших городах Кузбасса предусмотрено направить на ремонты в рамках приоритетного проекта 2,5 млрд рублей. Все работы проводятся с учётом мнения жителей. Горожане могут и сейчас оставлять свои пожелания на сайтах городских администраций.