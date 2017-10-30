Бывший официальный представитель Русской православной церкви протоирей Всеволод Чаплин проклял россиян из-за фильма «Матильда». После премьеры кинокартины он заявил, что «совершилось всероссийское кощунство». Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

«Проклятие божие да падёт на всех нас, на наш народ, который это кощунство не остановил и допустил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами, пусть ваши киношные наряды сменятся трауром», – сказал Всеволод Чаплин.

Он добавил, что «проклятие» падёт также на тех, кто снял и продвинул фильм, и на всех, «кто одобрил его распространение по всей стране».

Напомним, «Матильда» вышла в прокат в России 26 октября. Кинокартину Алексея Учителя ещё задолго до премьеры нарекли «скандальной».