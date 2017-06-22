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Часть провайдеров заблокировали российский домен Google

Часть провайдеров заблокировали российский домен Google

Российский домен поисковика блокируют по предписанию Роскомнадзора.

В четверг, 22 июня, четыре провайдера заблокировали российский домен поисковой системы Google по распоряжению Роскомнадзора. К 15:00 по московскому времени сайт заблокировали ТТК, «Акадо», московский провайдер «Авакс» и петербургский Sumtel, сообщает Meduza. Кроме того, оператор провайдера в Обнинске Калужской области подтвердил журналу, что российский домен поисковика находится в «выгрузке» (выгрузка — список сайтов, который необходимо заблокировать).

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство потребовало заблокировать Google, из-за «запрещённой» ссылки, которая вела на сайт букмекерской конторы. По его словам, проблема уже решена.

К настоящему моменту сообщение о блокировке российского домена Google исчезло с портала Роскомнадзора, но сайт у некоторых пользователей Сети пока не работает.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://rkn.gov.ru

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