Культура
Кузбасс

Человек и анекдот: в Кемерове выступит юморист Игорь Маменко

Концерт пройдёт 1 июня в Государственной филармонии Кузбасса.

1 июня кемеровчане и гости областной столицы смогут поднять настроение и продлить жизнь с помощью смеха: в Государственной филармонии Кузбасса выступит человек-анекдот Игорь Маменко. Известность юморист получил в 2003 году, после выступления в программе «Аншлаг» с монологом «Тёща». Игорь Маменко полюбился публике за умение рассказывать анекдоты и смешные истории со сцены — именно за это он и получил прозвище «человек-анекдот».

В его арсенале анекдоты на любой вкус: лирические, короткие афористичные, обстоятельные и т.д.

Кемеровчанам артист представит новую программу, в которую вошли как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир, номера, так и проверенные временем.

Программа имеет возрастное ограничение 16+ и продлится около полутора часов. Билеты можно приобрести в кассе, их стоимость составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Google Images.

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