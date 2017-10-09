Человек с оживлённым мозгом умер от инфекции

Во время медицинского эксперимента по возвращению к жизни человека, находившегося в вегетативном состоянии 15 лет, пациент умер через несколько месяцев, сообщает Lenta.ru. 35-летнему мужчине провели операцию, подключив его блуждающий нерв к источнику электрического тока. В течение полугода проводилась стимуляция мозга, после которой пациента частично удалось вернуть в сознание – он начал следить взглядом за людьми в комнате, реагировал, когда к нему обращались и пытался улыбнуться. Но в ходе лечения врачам не удалось уберечь ослабший организм мужчины от пневмонии.

Волну критики вызвал тот факт, что врачи пытались скрыть от общественности и СМИ факт смерти пациента. Ряд коллег обвинил их в том, что умолчание создало бы слишком оптимистичное настроение и подарило ложную надежду семьям, чьи родственники также находятся в вегетативном состоянии. Сами же учёные, проводившие эксперимент, ссылались на родных умершего, не желавших делать сенсацию из смерти мужчины.