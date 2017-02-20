Четыре автомобиля сгорели в Кузбассе за сутки

От огня получили повреждения Hyundai Sonata, Toyota Camry, Skoda Octavia и Honda CR-V.

За сутки выходные специалисты кузбасского ГУ МЧС России выезжали на тушение четырёх автопожаров. Предварительно эксперты установили, что все возгорания произошли из-за неисправности электрооборудования транспортных средств.

19 февраля ночью в Анжеро-Судженске на улице Шевченко горел Hyundai Sonata. В итоге у авто выгорел моторный отсек и салон.

Утром в субботу в селе Гавриловка Новокузнецкого района на улице Таёжная произошёл пожар в гараже, в котором находилась Toyota Camry. У машины получили повреждения моторный отсек и салон.

«19 февраля в 12:51 поступило сообщение о пожаре в Skoda Octavia на улице Рокоссовского в Новокузнецке. На момент прибытия первого подразделения автомобиль был охвачен пламенем. В итоге он обгорел полностью», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного чрезвычайного ведомства.

Днём в воскресенье в Юрге на улице Калинина горел кроссовер Honda CR-V. После тушения пожара специалисты выяснили, что у авто обгорели моторный отсек, решётка радиатора и фары, а также оплавилось лобовое стекло.

Как уберечь свою «ласточку» от возгорания, читайте на страницах онлайн-журнала Сибдепо.