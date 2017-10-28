Четыре человека получили травмы при столкновении Nissan и Lada в Новокузнецке

27 октября в Новокузнецке на Транспортной произошло столкновение автомобилей Nissan Serena и Lada Kalina. Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, в результате ДТП пострадали четыре человека.

Предварительно правоохранители выяснили, что водитель японского авто при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся со встречной «Ладой». Травмы получили водитель и пассажир Nissan, а также два пассажира отечественной машины.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать безопасный скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Также инспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать дорожными знаками.