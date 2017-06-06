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Четыре иностранца посетили экофестиваль в Шерегеше

Четыре иностранца посетили экофестиваль в Шерегеше

Порядок на горе Зелёная наводили более 200 человек, в том числе три немца и мароканец.

В первые выходные лета в Шерегеше состоялся третий экофестиваль. В нём приняли участие более 200 человек, в том числе волонтёры-иностранцы. Наводить порядок на горе Зелёная помогали три немца и мароканец. Также в мероприятии принимали участие жители из разных городов Кузбасса, Новосибирска и Иркутска.

«Фестиваль начался с зарядки, которую провёл профессиональный инструктор. За зажигательный танец отряд «Эра» из Междуреченска награждён тортом. Затем команды выбрали названия и капитанов, вооружились перчатками, мешками и отправились на уборку мусора», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В первый день экофестиваля лучшим отрядом признали команду из Новокузнецка. Она второй год подряд участвовала в экоуборке. Четыре человека получили специальные призы за самый необычный мусор. Первое место заняла участница фестиваля, которая нашла на склоне горы старый автомобиль без колёс.

На второй день эта группа наводила порядок на склоне Поклонного креста. Там волонтёры собрали около 10 мешков мусора.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.

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