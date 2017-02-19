Четыре координатора «групп смерти» задержаны полицией Северной Осетии

Сотрудники МВД Северной Осетии в ходе проверки интернет-групп соцсети «Вконтакте» выявили пользователей, отсылавших несовершеннолетним предложение вступить в группу «Синий кит» и сыграть в так называемую «смертельную игру».

«Это одна из наиболее многочисленных групп. В ней состоит более 130 тысяч человек, из которых около 700 пользователей – это жители Северной Осетии», — заявил представитель МВД по РСО-Алания Альберт Сабанаев.

Сотрудники МВД обнаружили и задержали четверых жителей республики, двое из которых оказались несовершеннолетними. Парни выполняли роль координаторов «групп смерти», отправляющих смс знакомым с предложением вступить в игру.

«Задержанные объяснили свой поступок желанием разыграть товарищей», — сообщает rso-a.ru.

Напомним, ранее общественная палата России рассмотрела законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Сибдепо уделил этой важной теме особое внимание в материале «Игры, которые убивают наших детей». По имеющимся у редакции данным, кузбасские дети тоже получают через соцсети приглашения поиграть в смертельные игры.

Кроме того, как ранее сообщал наш журнал, пользователи соцсетей объявили флешмоб-войну «группам смерти», размещая под суицидальными хештегами жизнеутверждающие посты и картинки.