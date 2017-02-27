Четыре кузбассовца серьёзно пострадали при взрыве колеса 130-тонного БелАЗа

Четыре кузбассовца получили серьёзные травмы при взрыве колеса 130-тонного БелАЗа. Несчастный случай произошёл на одном из угольных предприятий Прокопьевска.

«Пострадавшие поступили в больницу 25 февраля. Взрыв колеса произошёл при его установке. У мужчин в возрасте от 30 до 50 лет диагностированы ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы», – пояснил Сибдепо источник в медицинских кругах.

По данному факту правоохранители уже начали доследственную проверку.

«Установлено, что несчастный случай произошёл на прокопьевском разрезе. Пострадавшие занимались ремонтом колеса. В результате произошедшего они получили переломы различной степени тяжести. Их обнаружили коллеги, которые и вызвали скорую помощь», – рассказала онлайн-журналу представитель пресс-службы областного СУ СК РФ Ирина Мазеева.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме этого, они выяснят, в каком состоянии было транспортное средство и соблюдались ли на предприятии правила техники безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.