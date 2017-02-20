Число кузбассовцев, которым запретили вылет за границу, выросло в 2,5 раза за год

В 2016 году в Кузбассе было вынесено более 54,5 тыс. постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции руководитель кузбасского УФССП России Дмитрий Ткаченко.

«Таким образом, в 2016 году в 2,5 раза выросло число кузбассовцев, которым ограничили право на вылет за границу. Некоторые из них узнали об этом прямо в аэропортах. Жители региона не смогли выехать или улететь не только на отдых, но в службеные командировки или осуществить любые личные переезды», – пояснил Дмитрий Ткаченко.

По словам главного судебного пристава региона, рост постановлений произошёл из-за того, что УФССП России по Кемеровской области улучшило качество своей работы по взысканию долгов.

Он добавил, что также в 2016 году была продолжена деятельность по выдворению за пределы России иностранных граждан. В прошлом году кузбасские приставы отправили на родину 250 иностранцев.

Напомним, что в прошлом году сотрудники УФССП России по Кемеровской области выдворили из страны стриптизёршу из Нигерии.