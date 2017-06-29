Число пострадавших при столкновении двух Nissan в Прокопьевске увеличилось до трёх

За медицинской помощью после аварии обратились водитель Teana и пассажирка Bluebird.

Количество пострадавших при столкновении двух Nissan на проспекте Шахтёров в Прокопьевске увеличилось с одного до трёх.

Напомним, авария произошла 28 июня в 00:45. Водитель Nissan Bluebird при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении Nissan Teana и столкнулся с ней.

Изначально была информация об одном погибшем и одной пострадавшей. Как сообщалось ранее, авария унесла жизнь 39-летнего водителя Bluebird. Травмы получила 25-летняя пассажирка этого авто.

Позже появились новые сведения. Как оказалось, после происшествия за медицинской помощью обратились еще два человека.

«Травмы получили водитель Teana и пассажирка Bluebird. Обоим по 25 лет», — сообщили Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей к осторожности за рулём. Автомобилистов просят соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.