Число пострадавших в смертельном ДТП с участием Kia и Daewoo в Кузбассе выросло до четырёх

По данным ГИБДД, в момент аварии водители и пассажиры обеих машин были пристёгнуты ремнями безопасности.

Число пострадавших в смертельном ДТП с участием Kia Forte и Daewoo Nexia в Кузбассе выросло до четырёх человек. Напомним, авария произошла 21 октября в километре от улицы Шоссе Егорова со стороны села Верхотомское в сторону Кемерова.

В результате столкновения погибли 39-летний мужчина, который управлял Kia, и его 32-летняя пассажирка. Изначально в ГИБДД сообщили, что в Daewoo пострадали три человека, в том числе ребёнок.

«По последним данным, в Nexia травмы получили 39-летний водитель и 35-летняя пассажирка. Им обоим назначили амбулаторное лечение. Также пострадали 54-летняя женщина и 11-летняя девочка, которым назначили стационарное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что скорость одной из машин не соответствовала конкретным дорожным условиям. В момент аварии дорожное покрытие было мокрым. В ведомстве также добавили, что водители и пассажиры обоих авто были пристёгнуты ремнями безопасности.

Как пояснил онлайн-журналу осведомлённый источник, у погибшей пассажирки Kia остались двое детей.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать безопасный скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Также инспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать дорожными знаками.