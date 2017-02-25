Член Общественной палаты предложил нанимать вооружённых водителей в скорую помощь

Член российской Общественной палаты Владимир Слепак предложил обеспечить бригады скорой помощи вооружённой охраной, чтобы предотвращать нападения на врачей.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что в ночь на 23 февраля в Великом Новгороде бригада скорой помощи привезла в больницу пьяного мужчину с рваной раной на лице. В приёмном отделении злоумышленник напал на медиков. В результате случившегося травмы получили медсестра, санитарка и охранник медучреждения.

«Предлагаю создать систему приема на работу в качестве водителей скорой помощи лицензированных охранников, имеющих право на ношение и применение служебного оружия и спецсредств в соответствии с действующим законодательством», — цитирует «РИА Новости» Владимира Слепака.

Также Слепак планирует просить министра здравоохранения Веронику Скворцову снабдить врачей «скорой» видеорегистраторами и восстановить систему медицинских вытрезвителей, поскольку «большинство преступлений против врачей совершают лица в тяжелой форме алкогольного опьянения, которые не контролируют своё поведение».