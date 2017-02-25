Член Общественной палаты предложил нанимать вооружённых водителей в скорую помощь
Также Владимир Слепак намерен просить министра здравоохранения Веронику Скворцову обеспечить врачей скорой помощи видеорегистраторами.
Член российской Общественной палаты Владимир Слепак предложил обеспечить бригады скорой помощи вооружённой охраной, чтобы предотвращать нападения на врачей.
Ранее СМИ публиковали информацию о том, что в ночь на 23 февраля в Великом Новгороде бригада скорой помощи привезла в больницу пьяного мужчину с рваной раной на лице. В приёмном отделении злоумышленник напал на медиков. В результате случившегося травмы получили медсестра, санитарка и охранник медучреждения.
«Предлагаю создать систему приема на работу в качестве водителей скорой помощи лицензированных охранников, имеющих право на ношение и применение служебного оружия и спецсредств в соответствии с действующим законодательством», — цитирует «РИА Новости» Владимира Слепака.
Также Слепак планирует просить министра здравоохранения Веронику Скворцову снабдить врачей «скорой» видеорегистраторами и восстановить систему медицинских вытрезвителей, поскольку «большинство преступлений против врачей совершают лица в тяжелой форме алкогольного опьянения, которые не контролируют своё поведение».