Что ждёт кемеровчан на открытии летнего сезона в «Парке Чудес»

В ближайшую субботу, 20 мая, в кемеровском «Парке Чудес» пройдёт открытие летнего сезона. В программе – танцы, фитнес, концерты, мастер-классы, конкурсы и другие мероприятия.

Если говорить подробнее, то в 11:00 на центральной площадке парка фитнес-инструктор проведёт для всех желающих бесплатное занятие под открытым небом. Подобные тренировки будут проходить в горсаду каждую субботу.

«Основная развлекательная программа под названием «Воздушное счастье» начнётся в 14.00. Стартует она с танцевального флеш-моба, затем гости смогут посмотреть на различные номера и поучаствовать в конкурсах», — сообщили Сибдепо в «Парке Чудес».

Также с 14:00 пройдёт мастер-класс по изготовлению фигурок и оригинальных поделок из шаров. На центральном входе в парк будет работать фотозона «На большом воздушном шаре».

В 16:00, когда завершится основная программа, в небо запустят воздушные шары. С 17:00 до 18:00 на центральной сцене пройдёт детская дискотека с аниматорами и ростовыми куклами.

Помимо всего прочего, 20 мая в парке подведут итоги конкурса на лучший костюм из воздушных шариков. Победители получат семейный сертификат на бесплатное катание на аттракционах. Оставить заявку на участие и узнать условия конкурса можно по телефону +7 (3842) 36-50-36.