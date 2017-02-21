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CК возбудил уголовное дело о захвате заложников жителем Москвы

Мужчину задержали после того, как он выпрыгнул из окна пятого этажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в Москве. Ранее Сибдепо сообщал, что житель города удерживал жену и трёх детей в квартире на Боровском шоссе. Мужчина требовал обеспечить ему связь с послами Китая, КНДР и Ирана. Злоумышленник убеждал правоохранителей в том, что «Россия управляется сионистами». В соцсети «ВКонтакте» он писал о том, что боится за свою жизнь.

«В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

Жителя российской столицы задержали. Жизни и здоровью его супруги и детей ничего не угрожает. Они не получили никаких травм.

По словам источника ТАСС, мужчина «не совсем адекватен». Ранее москвич состоял на учёте у психиатра.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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