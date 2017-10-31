Дамблдор, Дейенерис и Шрек: с кем кузбассовцы сравнивают своих начальников

Специалисты сайта Зарплата.ру провели опрос в Кузбассе и узнали, с кем жители региона сравнивают своих начальников. 37% опрошенных считают, что их руководитель похож на Вилли Вонку из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Когда он находится в отличном настроении, то его подчиненные – самая лучшая команда, а когда шеф не в духе, то грозится всех уволить за любую оплошность.

23% участников опроса видят в своём руководителе мудрого наставника и авторитета для любого сотрудника в компании – Альбуса Дамблдора. 20% респондентов сравнили своего шефа с Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», а 14% – с Грегори Хаусом из телесериала «Доктор Хаус».

«Следующими по популярности стали Шрек и Фродо Бэггинс. А кто-то говорит, что их начальники похожи на мистера Бина, Тома из мультфильма «Том и Джерри» и Сквидварда из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», – пояснили в пресс-службе сайта.

В целом, более 50% участников опроса сказали, что считают своих руководителей грамотными управленцами, а вот четверть отметили, что не уверены в компетентности своих начальников. 13% специалистов говорят о том, что их шефы не умеют правильно организовывать работу.

В роли шефов 68% опрошенных хотели бы видеть Альбуса Дамблдора, 25% – Дайнерис. При этом самый распространённый тип начальника – Вилли Вонка – оказался самым нежелательным (2%). Также кузбассовцы хотели бы видеть в качестве руководителей короля Артура, Сплинтера из мультсериала «Черепашки-ниндзя», Арагорна из «Властелина колец» и Зорга из фильма «Пятый элемент».

В опросе приняли участие 890 кузбассовцев. Его проводили с 10 по 23 октября 2017 года.