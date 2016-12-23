Более 600 писем из Кузбасса отправили Деду Морозу в Великий Устюг

Деду Морозу в Великий Устюг отправили более 600 писем от кузбасских детей. Работа новогодней почты в регионе завершена.

Отметим, что специальные почтовые ящики с новогодней символикой появились в городах и посёлках области в ноябре. Отправить письма Деду Морозу могли все желающие.

«Новогодняя почта в регионе впервые открылась три года назад, — рассказала Сибдепо главный специалист по корпоративным коммуникациям кемеровского филиала «Почты России» Елена Петракова. – Изначально была идея просто отправлять письма Деду Морозу. Однако в 2015 году дети стали делать подарки, и мы решили высылать и их тоже».

По словам собеседницы издания, в этом году отличились ученики начальных классов из прокопьевской школы №4. Они подготовили к отправке около 100 поделок и рисунков для Деда Мороза.