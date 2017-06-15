Дело о ДТП с участием Мовшина ушло в суд

Уголовное дело о ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина ушло в Кемеровский областной суд. 15 июня первый заместитель прокурора региона Владимир Сыроватко утвердил обвинительное заключение.

«За совершение данного преступления закон предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Юрию Мовшину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как рассказал Сибдепо Денис Лосев, муж погибшей в аварии Натальи Лосевой, ему уже сообщили об утверждении обвинительного заключения по делу.

«Мы надеемся, что суд будет справедливым, а наказание будет соответствовать преступлению. Доказательная база собрана, обвиняемый по делу – один», – прокомментировал собеседник издания.

Во время предварительного расследования, которым занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области, были проведены судебно-автотехнические, медицинские экспертизы, следственный эксперимент, проверки показаний на месте, очные ставки.

Напомним, резонансное ДТП в Кемеровском районе, в результате которого погибли четыре человека, произошло 23 апреля 2016 года. В середине апреля правоохранители окончили предварительное следствие по делу об этом происшествии.