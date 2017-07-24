Дело о вооружённом нападении на беременную женщину и её родственника в Кузбассе ушло в суд

В Кузбассе будут судить двоих злоумышленников за вооружённое нападение на семью. Преступление было совершено ещё в январе 2017 года.

Тогда в полицию обратилась 21-летняя женщина и рассказала, что на её дом напали неизвестные. Правоохранители установили, что злоумышленники в масках ворвались в жилище и начали избивать заявительницу и её свекра. Один из налётчиков держал в руках пистолет и, угрожая им, требовал деньги и ювелирные украшения.

«Денег и ценных вещей в доме не оказалось, тогда злоумышленники напали на свёкра горожанки, один из налётчиков сбил его с ног и придавил голову своей ногой, а второй начал наносить удары, требуя сказать, где хранятся деньги. Когда потерпевший заявил, что наличных в доме нет, один из нападавших снял с печи раскаленный круг и опустил его на руки потерпевшего», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге подсудимые похитили из дома мобильные телефоны, бижутерию, сувенирные ножи и 100 рублей, после чего скрылись. Общая сумма ущерба составила около 2600 рублей.

Впоследствии злоумышленников задержали. Теперь двоим жителям Тайги грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину они не признали.

Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, потерпевшая находилась на ранних сроках беременности, о чём она сообщила обвиняемым, однако те продолжили её избивать. В результате у женщины диагностировали ушибы.