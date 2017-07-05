Дело ушло в суд: в Кузбассе обманутая риелтором женщина умерла из-за сердечного приступа

В Мысках будут судить 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в присвоении и растрате 830 тысяч рублей. Преступление произошло в марте 2015 года. Тогда к обвиняемому обратилась за помощью потерпевшая. Она попросила помочь продать её двухкомнатную квартиру. За 150 тысяч рублей злоумышленник собрал необходимый пакет документов для продажи жилья, нашёл покупателя и сопроводил проведение сделки.

После этого мужчина предложил бывшей владелице квартиры «для сохранности» положить вырученные деньги на его счёт. Она согласилась и перечислила 830 тысяч рублей.

«При этом обвиняемый передал жительнице Мысков банковскую карту и назвал пин-код. Через некоторое время посредством доступа к «мобильному банку» он перевёл всю сумму на счёт своей жены, а затем обналичил и потратил все деньги», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Женщина заметила пропажу денег, когда попыталась самостоятельно получить их через банкомат. Она позвонила мужчине, однако он заверил её, будто ничего не знает о том, что стало с денежными средствами. Из-за переживаний жительница Мысков вскоре попала в больницу, где скончалась от сердечного приступа.

Кузбассовцу грозит до шести лет лишения свободы.