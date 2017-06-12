День города 2017 в Кемерове завершился восьмиминутным салютом

12 июня в Кемерове отпраздновали День города и День России. По всей столице Кузбасса прошли праздничные мероприятия и концерты.

Так, на набережной Томи установили стелу «Я люблю Кемерово», по городу прошли парад «Дружба народов» и «Парад колясок». А на площади Советов выступили кемеровская кавер-группа «7 пятниц» и экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков. Главными звёздами вечера стала поп-рок-группа «Город 312».

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Всего 12 июня в Кемерове прошли 86 мероприятий на 16 площадках.

Завершился День города праздничным фейерверком на Университетском мосту. Первые «снаряды» запустили в 22:30, салют продлился восемь минут. За это время вечернее небо озарили почти 700 залпов.

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После фейерверка кемеровчан развезли по домам более 170 автобусов, троллейбусов и трамваев. Общественный транспорт в День города работал до 23:40.

На уборку города в ночную смену вышли 50 дорожных рабочих и 20 единиц техники​.