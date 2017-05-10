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«Бессмертный полк» в Кемерове с квадрокоптера

Шествие «Бессмертного полка» — с высоты птичьего полета.

Интернет-журнал о жизни в Кузбассе снял шествие колонны «Бессмертного полка» не только с земли, с автовышки, но и с высоты птичьего полёта. На видео можно увидеть, что количество тех, кто принял участие в акции в этом году, просто огромно – колонна заняла весь проспект Советский. Как рассказали Сибдепо в администрации города, не смотря на плохую погоду, в шествии приняли участие более 20,5 тысяч человек.

В колонне прошёл и глава города Илья Середюк. Он нёс портрет своего деда – Михаила Середюка. Шествие заняло порядка трёх часов.

Напомним, акция «Бессмертный полк» проходит в Кемерове уже не в первый раз. В прошлом году колонна «Бессмертного полка» в Кемерове насчитывала 16 тысяч человек, а в Новокузнецке — около 13 тысяч человек.

Текст: Анастасия Прокудина.
Видео: Антон Чупов, Никита Анульев/Сибдепо
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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