День защитника Отечества: всё, что нужно знать о празднике

Празднику, который мы ежегодно отмечаем, уже почти 100 лет.

Ежегодно российские мужчины отмечают День защитника Отечества. Сейчас мало кто из нас интересуется происхождением данного праздника, но многие поздравляют с ним своих братьев, отцов, мужей и друзей.

Корни праздника уходят в далёкий 1918 год. В то время продолжалась Первая мировая война. С целью защитить Отечество от Германии, 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) создали Рабоче-Крестьянский Красный Флот (РККФ).

18 февраля того же года австро-германские и турецкие войска проникли на территорию СССР, нарушая перемирие. 21 февраля захватчики оккупировали Минск, в этот же день действующее правительство обратилось за помощью к народу, а 23 февраля началась массовая мобилизация в Красную армию. В 1922 году впервые отпраздновали День Красной Армии, а начиная со следующего года его стали отмечать всенародно. После Великой Отечественной войны праздник назвали Днём Советской Армии и Военно-морского флота, но с распадом СССР его название изменилось. Днём Защитника Отечества этот праздник стали называть только в 1995 году, а в 2001 году он стал официальным выходным днём в России.

23 февраля в современности

В настоящее время 23 февраля празднуют в России, Киргизии, Белоруссии, Приднестровье и Таджикистане. Выходным этот день является только в нашей стране и в Киргизии. В остальных странах 23 февраля люди работают в обычном режиме. В Украине 23 февраля не отмечали с 1993 по 1999 год. Официальным Днём Вооруженных Сил Украины он был назначен 6 декабря, но праздник не прижился и 23 февраля все снова начали отмечать День защитника Отчества.

14 октября 2014 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отмене празднования 23 февраля. День защитника Украины перенесли на 14 октября «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе».

Что ещё интересного было в этот день?

В разные годы в «мужской» день умер первый русский князь, Рюрик, а Наполеон Бонапарт стал главкомом «итальянской армии». Русский ученый Николай Лобачевский прочёл на заседании физико-математического факультета революционный доклад. Он был посвящён основам неевклидовой геометрии. В Англии Уолтер Уингфилд 23 февраля запатентовал популярную в современности игру – теннис. Также в этот день появилось «Жигулёвское пиво». Рудольф Дизель получил патент на свой аппарат для преобразования высокой температуры в работу также в «мужской день», а американские учёные во главе с Гленном Сиборгом открыли новый химический элемент – плутоний. Стоит отметить, что именно 23 февраля началась февральская революция.

Сегодня в День защитника Отечества принято поздравлять всех мужчин, но действительно достойны поздравлений они – наши защитники, воевавшие, защищавшие нашу Родину.

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