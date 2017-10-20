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Депрессия и загруженность мешают кузбассовцам хорошо работать

Депрессия и загруженность мешают кузбассовцам хорошо работать

Также хорошо справляться с рабочими делами жителям региона мешает хроническая усталость.

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос среди жителей Кузбасса и узнала, что им мешает хорошо работать. Основными причинами кузбассовцы назвали хроническую усталость, депрессию и загруженность.

При этом в Кузбассе всего 8% работников регулярно не успевают выполнить свои задачи в рабочее время. Чаще всего на работе задерживаются сотрудники масс-медиа, искусства и развлечений, а также «айтишники». Большинство представителей банковской сферы и сферы перевозок выполняют свою работу точно в срок.

59% респондентов отметили, что стараются не отвлекаться на соцсети, а 32% опрошенных заранее планируют своё рабочее время. 22% кузбассовцев жертвуют обеденным перерывом, чтобы выполнить свою работу до конца смены. 4% опрошенных пренебрегают качеством своей работы, а 2% — отказывают в помощи коллегам.

Каждый третий участник опроса отметил, что берёт на себя больше обязанностей, чем может выполнить во время рабочего дня. Каждый четвёртый опрошенный откладывает сложные дела «на потом», а 22% респондентов просто ленятся делать всё сразу.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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