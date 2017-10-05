Депутат Госдумы научил кемеровских пенсионеров не верить мошенникам

О том, как не стать жертвой мошенников, сегодня в Кемерове пенсионерам рассказал депутат Государственной думы Антон Горелкин. Встреча с депутатом-единороссом состоялась в Комплексном центре социального обслуживания населения.

«К сожалению, жертвой мошенника может стать любой человек, независимо от возраста или социального положения. Преступники часто нацеливаются на одиноких пенсионеров, считают их более лёгкими жертвами. На сегодняшней встрече многие пенсионеры признались, что так или иначе сталкивались с попытками их обмануть, вытянуть у них деньги, втравить в мутные финансовые схемы», – поделился депутат.

Антон Горелкин рассказал пенсионерам о том, как не стать жертвами разного рода преступников. По словам парламентария, главное – не принимать поспешных решений, как можно меньше общаться с незнакомыми людьми, никому не передавать своих паспортных данных и информацию о банковской карте. В любой непонятной ситуации он советует безотлагательно звонить родственникам, в социальную службу или в полицию. Также, отметил депутат, не стоит верить слишком привлекательным обещаниям: большим процентам по вкладам, огромным скидкам на любые товары, чудодейственным лекарствам.

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Участники встречи получили от депутата подарки со специальной памяткой, как уберечься от обмана и сохранить свои деньги и имущество. Сами пенсионеры заверили народного избранника, что теперь будут гораздо внимательнее относиться к собственной безопасности.