Депутат Госдумы от Кузбасса: губернатор не подавал в отставку и вернётся к работе

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев не подавал заявления об отставке. Через две недели глава региона планирует выйти на работу, сообщил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин.

Ранее Сибдепо со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщал, что Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике. Сейчас глава Кузбасса проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.

«Никаких заявлений об отставке Тулеев не писал. Просто у него в регионе и на федеральном уровне много недоброжелателей, которые использовали эту ситуацию, чтобы максимально её нагреть и постараться каким-то образом повлиять на решение президента. Сейчас в Кузбассе мы наблюдаем типичные фальстарты. Так бывает в состязаниях, где ставки очень высоки. У участников сдают нервы», — заявил Горелкин.

Напомним, Аман Тулеев ушёл в отпуск 22 мая и находится там до сих пор. И.о. был назначен Владимир Чернов.