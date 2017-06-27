Депутат Госдумы попросил облпрокурора разобраться в деле об обрушении дома в Междуреченске

Депутат Государственной думы от Кузбасса Антон Горелкин обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с просьбой разобраться в деле об обрушении дома в Междуреченске. Напомним, трагедия произошла 31 мая 2016 года. В результате ЧП два человека погибли, а трое получили травмы. Фигурантами уголовного дела по факту произошедшего стали четыре человека. Ранее Сибдепо сообщал, что все потерпевшие и трое обвиняемых уже ознакомились с материалами дела, а четвёртый – продолжает ознакомление.

Жители Междуреченска написали открытое письмо, в котором выразили опасение по поводу необъективного и затянувшегося процесса по этому уголовному делу. В депутатском запросе парламентарий Антон Горелкин просит Павла Бухтоярова дать правовую оценку сложившейся ситуации.

«На месте той трагедии в Междуреченске я был, ещё когда там шла спасательная операция. В качестве пресс-секретаря губернатора. Сам видел слезы и горе людей. Им тогда обещали, что виновных найдут и накажут очень быстро. Нашли, действительно, довольно оперативно. Арестовали. А теперь пострадавшие жалуются, что дело не двигается. Прошло больше года, а главный обвиняемый даже не спешит ознакомиться с материалами обвинения», – прокомментировал Антон Горелкин.

По версии следствия, в мае 2016 года собственник нежилого помещения в многоквартирном доме на Весенней заключил устный договор подряда с тремя местными жителями. Они должны были отремонтировать фасадную стену помещения. Неквалифицированные рабочие частично демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания. В результате этого и произошло обрушение подъезда. 9 июня фигурантам дела предъявили окончательное обвинение. В пресс-службе областного Следкома, обвиняемые не сотрудничают со следствием и не признают вину.