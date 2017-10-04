Депутат Госдумы предложил запретить без разрешения родителей обрабатывать данные детей

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин в нёс на рассмотрение законопроект, согласно которому в России будет запрещено обрабатывать персональные данные детей без согласия на это их родителей или законных представителей. Также в тексте документа говорится, что работающие подростки смогут сами давать соответствующее соглашение.

«В случае принятия законопроекта будет установлен полный запрет на обработку персональных данных несовершеннолетних субъектов без согласия их законных представителей (за исключением обработки персональных данных в связи с трудовой деятельностью несовершеннолетних)», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

В настоящее время инициатива получила поддержку от Минкомсвязи.

«Персональные данные детей используются не реже, чем персональные данные совершеннолетних граждан. Так, например, они необходимы в садиках, школах, поликлиниках, досуговых центрах и так далее», — цитирует ТАСС Антона Горелкина, который отметил, что в действующем законодательстве России не определено, кто может давать согласие на обработку персональных данных юных россиян.

Депутат считает, что новый закон защитит подростков в том числе от преступлений, в которых могут использовать их данные в интернете.