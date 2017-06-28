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Депутат заксобрания Ленобласти предложил запретить измены мужей

Депутат заксобрания Ленобласти предложил запретить измены мужей

Проект закона станет ответом на предложение штрафовать за маты в семье.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить мужьям изменять.

Как сообщает Lenta.ru, этот законопроект станет ответом на предложение наказывать за маты в семье.

«Я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим женам», — цитирует издание Петрова.

Депутат не исключает, что наказанием за измену может стать домашний арест. При этом Петров пока не решил, как доказывать сам факт супружеской неверности и достаточно ли будет сообщения от жены. По мнению парламентария, рассматривать подобные дела должен мировой суд.

Напомним, ранее комитет ГД РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки к закону о мелком хулиганстве. Так, согласно документу, за нецензурную брать в семье, на работе и в общественном месте нарушителей могут оштрафовать по двойному тарифу или арестовать на 15 суток.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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