Депутат заксобрания Ленобласти предложил запретить измены мужей

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить мужьям изменять.

Как сообщает Lenta.ru, этот законопроект станет ответом на предложение наказывать за маты в семье.

«Я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим женам», — цитирует издание Петрова.

Депутат не исключает, что наказанием за измену может стать домашний арест. При этом Петров пока не решил, как доказывать сам факт супружеской неверности и достаточно ли будет сообщения от жены. По мнению парламентария, рассматривать подобные дела должен мировой суд.

Напомним, ранее комитет ГД РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки к закону о мелком хулиганстве. Так, согласно документу, за нецензурную брать в семье, на работе и в общественном месте нарушителей могут оштрафовать по двойному тарифу или арестовать на 15 суток.