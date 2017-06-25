Депутат заявил, что футболисту сборной России Жиркову «нужно дать в морду»

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил дать в морду футболисту сборной России Юрию Жиркову. Такие слова депутат произнёс после поражению национальной команды в матче Кубка конфедераций – 2017 со сборной Мексики.

Команда под руководством Станислава Черчесова завершила матч со счётом 1:2, заняла третье место в группе и покинула турнир.

«Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение», – приводит слова Игоря Лебедева «Чемпионат.com».

Также нелестные слова от депутата в свой адрес получил вратарь российской сборной Игорь Акинфеев.

«Вратарём номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву ещё после чемпионата мира в Бразилии, когда все пропущенные мячи сборной были ошибками вратаря», – цитирует издание.

Позже Игорь Лебедев заявил, что слова о битье в морду были сказаны на эмоциях, пишет «Советский спорт».