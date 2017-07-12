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Депутата Госдумы Виталия Милонова исключили из духовной академии за прогулы

Осенью Милонов собирается подать документы в Московскую семинарию.

Депутата Госдумы Виталия Милонова исключили из Санкт-Петербургской духовной академии из-за прогулов.

«В связи с тем, что в сентябре прошлого года прошли выборы, и я был вынужден переехать в Москву, фактически местом моего проживания стала Москва. График депутатов в этом созыве очень напряженный — три недели работы в Госдуме и неделя работы в округе. К сожалению, учёба в духовной академии не является уважительным поводом, чтобы пропускать работу депутата, и такая ситуация привела к отчислению», — цитирует «РИА Новости» Милонова.

По информации «Известий», теперь Милонов собирается учиться в православном вузе в Москве. По его мнению, он сможет стать хорошим священником.

«Работа священником это подлинное состояние души. Мне кажется, что я смогу быть хорошим священником. Я смогу разговаривать с людьми. Буду лишен политической ерунды и буду заниматься любимым делом. Буду находиться в атмосфере, в которой не нужно ничего никому доказывать и не находить понимания взамен», — заявил Милонов.

По словам депутата, он планирует учиться еще два года. Поступать собирается «без всяких выходов на блат».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://commons.wikimedia.org/

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