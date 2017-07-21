Депутаты Госдумы приняли закон о регулировании мессенджеров и о запрете анонимайзеров

В пятницу, 21 июля, в Госдуме одобрили сразу два законопроекта, которые регулируют мессенджеры и запрещают пользоваться анонимайзерами. Оба законопроекта получили одобрение в третьем и последнем чтении, сообщает ТАСС.

В законе о регулировании мессенджеров появляется организатор обмена сообщениями. То есть пользоваться мессенджерами смогут лишь те россияне, которые были идентифицированы в оговоренном порядке. Для этого нужно будет подтвердить номер телефона. При этом учредитель мессенджера может проводить идентификацию пользователей самостоятельно.

В законе о запрете пользоваться анонимайзерами и VPN-сервисами говорится о том, что с помощью этих программ запрещено получать доступ к тем сайтам, которые запрещены и заблокированы в России. Согласно поправкам, Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок. Поисковикам запретят выдавать ссылки на заблокированные в нашей стране сайты.

Если документы получат одобрение Совета Федерации, а после их подпишет президент России, в законную силу они вступят с 1 января 2018 года.