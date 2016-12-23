Депутаты приняли закон, призванный повысить инвестиционную привлекательность Шерегеша

Закон рассмотрели в двух чтениях на 50-й сессии СНДКО.

Депутаты Кемеровской области приняли закон, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности горнолыжного курорта Шерегеш. Документ рассмотрели на 50-й сессии СНДКО 23 декабря.

Документом предусмотрено, что теперь подготовкой и утверждением генплана Шерегеша и внесения в него изменений, а также утверждением правил землепользования и застройки городского поселения и внесение в них изменений будет заниматься коллегия АКО.

«Такое перераспределени е будет способствовать более эффективному и устойчивому развитию территории спортивно-турист ического комплекса «Шерегеш». В настоящее время земельные участки, расположенные на данной территории, являются государственной собственностью Кемеровской области, и распоряжается ими комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области, а вопросами осуществления градостроительно й деятельности занимаются органы местного самоуправления Шерегешского городского поселения. Это приводит к рассинхронизации административных действий, вследствие которой теряется инвестиционная привлекательност ь курорта», — говорится в релизе СНДКО.

Более того, главному управлению архитектуры и градостроительства региона переданы полномочия по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Ранее Сибдепо сообщал, что к 2020 году на развитие кластера «Шерегеш» в Кузбассе планируют направить 15 млрд рублей.