Десятилетку за два года: о ремонте дорог в Новокузнецке

За два года в южной столице Кузбасса планируют восстановить дорог больше, чем за последние 10 лет.

В Новокузнецке в 2017-2018 годах планируют восстановить дорог больше, чем за последние 10 лет. Об этом стало известно на заседании коллегии по вопросу о праздновании 400-летия со дня образования города.

«В 2017 году Новокузнецк получит (на ремонт дорог, – прим. Сибдепо) 1 млрд 250 млн рублей и 1 млрд 460 млн – в 2018 году. В 2017 году ремонт дорог будет сосредоточен на транзитных и объездных маршрутах движения автотранспорта и участках дороги из районов в центр города. В 2018 году ремонт дорог будет сосредоточен на несущих магистралях уже внутри каждого района», – сообщил начальник городского управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города Андрей Горшенин.

По окончанию двухгодовой программы власти планируют привести улично-дорожную сеть к нормативам – на 65%. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил, что 11 марта в городе объявили месячник генеральной уборки. В планах – вывоз снега и подготовка дорог к первичному ремонту литым асфальтом.

«10 марта мы заходим с литым асфальтом. Мы сегодня, обгоняя время, хотим поддержать те участки дорог, которые разрушаются очень критично и быстро. Поэтому до 1 апреля мы должны привести город в надлежащее состояние», – добавил Сергей Кузнецов.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Новокузнецке для ликвидации мест концентрации ДТП установят больше светофоров и камер.