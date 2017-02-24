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Десятка обязательных к просмотру в честь Дня защитника Отечества фильмов

Практически все фильмы отечественного производства, недавно вышедшие на экраны.

После весёлого дня мужских гуляний самое время залечь на дно и побатониться перед телевизором – под одеялко на диванчик с кружечкой чая, и посмотреть что-нибудь тематическое, мужское.

Специалисты из мира кино на основе предпочтений  мужской половины россиян составили рейтинг 10 лучших фильмов, которые обязательно нужно посмотреть в честь Дня защитника Отечества. Некоторые из них, к слову, были показаны в праздничном телеэфире.

Итак, от самого популярного и далее по списку:

  1. «Мы из будущего»
  2. «Охота на пиранью»
  3. «Поддубный»
  4. «Брестская крепость»
  5. «Сталинград»
  6. «А зори здесь тихие» (новая версия)
  7. «Батальон»
  8. «Офицеры»
  9. «Жанна д’Арк» (внезапно, да?)
  10. «Битва за Севастополь»

Приятного просмотра!

Текст: Роман Янченко.
Фото: Google Images.

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