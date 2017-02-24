Десятка обязательных к просмотру в честь Дня защитника Отечества фильмов

Практически все фильмы отечественного производства, недавно вышедшие на экраны.

После весёлого дня мужских гуляний самое время залечь на дно и побатониться перед телевизором – под одеялко на диванчик с кружечкой чая, и посмотреть что-нибудь тематическое, мужское.

Специалисты из мира кино на основе предпочтений мужской половины россиян составили рейтинг 10 лучших фильмов, которые обязательно нужно посмотреть в честь Дня защитника Отечества. Некоторые из них, к слову, были показаны в праздничном телеэфире.

Итак, от самого популярного и далее по списку:

«Мы из будущего» «Охота на пиранью» «Поддубный» «Брестская крепость» «Сталинград» «А зори здесь тихие» (новая версия) «Батальон» «Офицеры» «Жанна д’Арк» (внезапно, да?) «Битва за Севастополь»

Приятного просмотра!