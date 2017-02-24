Десятка обязательных к просмотру в честь Дня защитника Отечества фильмов
Практически все фильмы отечественного производства, недавно вышедшие на экраны.
После весёлого дня мужских гуляний самое время залечь на дно и побатониться перед телевизором – под одеялко на диванчик с кружечкой чая, и посмотреть что-нибудь тематическое, мужское.
Специалисты из мира кино на основе предпочтений мужской половины россиян составили рейтинг 10 лучших фильмов, которые обязательно нужно посмотреть в честь Дня защитника Отечества. Некоторые из них, к слову, были показаны в праздничном телеэфире.
Итак, от самого популярного и далее по списку:
- «Мы из будущего»
- «Охота на пиранью»
- «Поддубный»
- «Брестская крепость»
- «Сталинград»
- «А зори здесь тихие» (новая версия)
- «Батальон»
- «Офицеры»
- «Жанна д’Арк» (внезапно, да?)
- «Битва за Севастополь»
Приятного просмотра!
Фото: Google Images.