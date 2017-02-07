Детский омбудсмен призвала МВД РФ проверить игру «Беги и умри»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила обращение к руководству ГИБДД МВД РФ в связи распространением в соцсетях игры «Беги или умри». По её словам, нужно усилить меры по профилактике безопасного поведения на проезжей. Сама игра побуждает детей перебегать дорогу как можно ближе к движущемуся автотранспорту. Об этом сообщает «Лента.Ру».

«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребёнка в данной игре», – цитирует ТАСС Анну Кузнецову.

Детский омбудсмен отметила, что в стране необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей.

Информация о новой игре стала появляться в соцсетях в феврале. Утверждается, что игра «Беги или умри» получила популярность по всей России. Также известны случаи, что информацию об игре распространили в Казахстане. Управления ГИБДД в нескольких субъектах заверили, что в начале 2017 года не зафиксировали роста количества ДТП с детьми .