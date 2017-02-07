Новости
Россия и Мир
Детский омбудсмен привала МВД РФ проверить игру «Беги и умри»

Детский омбудсмен призвала МВД РФ проверить игру «Беги и умри»

Анна Кузнецова считает, что необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила обращение к руководству ГИБДД МВД РФ в связи распространением в соцсетях игры «Беги или умри». По её словам, нужно усилить меры по профилактике безопасного поведения на проезжей. Сама игра побуждает детей перебегать дорогу как можно ближе к движущемуся автотранспорту. Об этом сообщает «Лента.Ру».

«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребёнка в данной игре», – цитирует ТАСС Анну Кузнецову.

Детский омбудсмен отметила, что в стране необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей.

Информация о новой игре стала появляться в соцсетях в феврале. Утверждается, что игра «Беги или умри» получила популярность по всей России. Также известны случаи, что информацию об игре распространили в Казахстане. Управления ГИБДД в нескольких субъектах заверили, что в начале 2017 года не зафиксировали роста количества ДТП с детьми .

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Новости

Кемеровский общественник достал из кармана 4 млн и отдал удивлённым приставам

Максим Учватов одномоментно погасил двухлетнюю задолженность по ипотеке, но остался должен еще почти 300 тысяч
Чтиво

5 причин посетить матч «Кузбасс» — «Зенит-Казань»

Прямо сейчас – это одно из самых ярких событий спортивного сезона для нашего города
Чтиво

Объективный взгляд на историю о сожжённом матерью младенце

Уместно ли всенародное осуждение матери-убийцы из Благовещенки?
Чтиво

Валуев, Кола-мен, ректор КемГУ и другие знаменитости в няшном свете

Сибдепо поэкспериментировал с фото земляков и популярных в Кузбассе личностей, превратив их в настоящих няшек. Внимание! Повышенный уровень мимимишности!

Сегодня в Кемерове

Популярное