Диетологи высказались по поводу письма Олега Тинькова коллегам о частых перекусах

Врачи прокомментировали письмо, в котором миллиардер из Кузбасса Олег Тиньков обвинил коллег в частых перекусах.

«Коллеги, я вижу, вы расслабились? Напоминаю, что прием пищи (aka обед) у нас предусмотрен один раз и составляет один час. Здоровые люди не кушают 2/3/4 раза в день. Даже если это в сумме составляет один час, в чём я очень сомневаюсь. Если вы больны — здесь не пансионат, у нас много работы и задач на годы вперед. Надеюсь, что отныне в столовых буду видеть вас только между 12:00 и 16:00», — говорилось в письме.

По мнению диетологов, как раз в среднем четыре раза в день нужно питаться здоровым людям, передаёт «Собеседник».

«Распределение в течение дня может быть следующим: завтрак примерно через час после пробуждения, второй завтрак (это небольшой перекус на работе), обед и ужин – обычно дома, – цитирует издание кандидата медицинских наук Наталью Фадееву. – В случае раннего обеда вместо второго завтрака может быть полдник. То есть как минимум дважды есть на работе человек должен. А если он работает по 12 часов, дома он может только завтракать – по здоровому «сценарию» всю остальную пищу ему придется принимать на работе».

По словам диетолога Марины Копытько, при отсутствии перекусов работник быстрее устает и хуже концентрируется на поставленных задачах.

Напомним, Олег Тиньков — уроженец Ленинска-Кузнецкого. Входит в список миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1,1 миллиард долларов.