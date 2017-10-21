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Дикие кабаны напали на жителей города в Германии

От нападений диких животных пострадали 4 человека.

В немецкий город Хайде забрели два диких кабана, предаёт издание  Rheinische Post. Животные вели себя крайне агрессивно, нападали на людей и ранили четверых жителей. Камеры наблюдения в салоне оптики засняли, как туда вломился зверь. Кабан носился из помещения в помещение, пока сотрудники пытались спрятаться.

Для нейтрализации опасности полицейское управление привлекло одного из местных охотников. Он застрелил зверя, вломившегося в банк. Второй кабан успешно убегал от полицейских несколько часов, пока не покинул пределы города. Его преследовать не стали.

Текст: Аркадий Кимеев.
Видео:  Rheinische Post
Фото:  Rheinische Post

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