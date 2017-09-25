Директор лагеря, в котором погиб кузбасский подросток, остался на свободе

Директор частного детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Академия Робинзонов» Анатолий Шульжик за смерть 13-летнего школьника из Кузбасса получил два года условно. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

«После произошедшей трагедии были выявлены многочисленные грубые нарушения, в том числе: допуск к работе с детьми сотрудников без педагогического образования, отсутствие заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной инспекции и другие нарушения, потенциально создающие угрозу для пребывания детей в лагере», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 20 июня 2016 года 13-летний школьник из Кузбасса отдыхал в детском оздоровительном лагере «Академия Робинзонов», который расположен на территории Алтайского района на берегу реки Катунь. 23 июня мальчик после купания в бане стал раскачиваться на «тарзанке». В результате школьник сорвался и упал в реку. Тело ребёнка обнаружить не удалось.