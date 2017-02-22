Новости
Кузбасс
Директора детской школы исскуств в Кузбассе наказали за свадьбу в актовом зале

Директора детской школы искусств в Кузбассе наказали за свадьбу в актовом зале

На руководителя учреждения пожаловались в виртуальной приёмной областного департамента культуры и национальной политики.

Директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств №41» села Колмогорово Яшкинского района Наталью Ковалёву наказали за свадьбу в актовом зале. На руководителя учреждения пожаловались в виртуальной приёмной областного департамента культуры и национальной политики.

После жалобы сотрудники местной администрации провели в школе служебную проверку. Они установили, что в актовом зале образовательного учреждения действительно провели свадьбу.

«В ходе проверки установлено, что проведение вышеуказанного мероприятия не соответствует видам деятельности (школы, – прим. Сибдепо)», – ответила на жалобу начальник департамента Лариса Зауэрвайн.

По результатам проверки директору объявили выговор.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Автодепо

Обновлённый Lifan X60: традиции стиля и практичности

Сибдепо узнал, какие изменения претерпела новая модель и почему эта машина идеально подходит для кузбассовцев
Антикризис

«Мега Хенд»: гардероб площадью 1400 метров

Сибдепо узнал, в чём секрет торговли одеждой секонд-хенд
Автодепо

LADA на «Лыжне России»

Сибдепо узнавал, почему «Лыжня России» пользуется такой популярностью и что даёт участие в гонке
Чтиво

8 типов клиентов, которых ненавидят парикмахеры

Как не стоит вести себя, садясь в парикмахерское кресло

Сегодня в Кемерове

Популярное