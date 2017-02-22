Директора детской школы искусств в Кузбассе наказали за свадьбу в актовом зале

На руководителя учреждения пожаловались в виртуальной приёмной областного департамента культуры и национальной политики.

Директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств №41» села Колмогорово Яшкинского района Наталью Ковалёву наказали за свадьбу в актовом зале. На руководителя учреждения пожаловались в виртуальной приёмной областного департамента культуры и национальной политики.

После жалобы сотрудники местной администрации провели в школе служебную проверку. Они установили, что в актовом зале образовательного учреждения действительно провели свадьбу.

«В ходе проверки установлено, что проведение вышеуказанного мероприятия не соответствует видам деятельности (школы, – прим. Сибдепо)», – ответила на жалобу начальник департамента Лариса Зауэрвайн.

По результатам проверки директору объявили выговор.