Для улучшения ситуации в часы пик в Кемерове изменили режим работы светофора

В Кемерове увеличили длительность фаз «зелёных» сигналов светофора на перекрёстке проспекта Кузнецкого и улицы Островского. Режим работы разрешающего сигнала специалисты центра организации дорожного движения увеличили на 10 секунд.

В Кемерове в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведутся ремонтные работы на проезжей части на 10 участках улиц города. Из-за этого проезд по Кузнецкому мосту в утренние часы затруднён.

«Замена дорожного полотна проводится на улице Терешковой. Чтобы уменьшить транспортную нагрузку на этот участок, отменили запрет на движение грузового транспорта по Кузнецкому мосту в дневное время. Также ремонтируют инженерные коммуникаций на улице Станционной. Из-за этого движение на этом участке приостановлено. Оба эти фактора привели к тому, что Кузнецкий мост принял на себя большую транспортную нагрузку», – объяснили в пресс-службе МБУ «ЦОДД».

Специалисты центра организации дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД продолжают отслеживать интенсивность движения на этом участке дороги. По итогам наблюдений они внесут изменения в работу светофоров для облегчения проезда в часы пик.