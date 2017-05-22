Для водителей, отказавшихся пройти тест на алкоголь, хотят ужесточить наказание

На портале раскрытия проектов нормативных актов опубликован новый законопроект МВД России. Документ предлагает ужесточить наказания для водителей, отказавшихся от проверки на алкоголь. Сумма штрафа за отказ от медосвидетельствования, согласно документу, должна вырасти с 30 000 до 35 000 рублей. Если от освидетельствования отказался водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, то к 35 000 рублей штрафа добавится 15 суток административного ареста (согласно действующим нормам, этот срок составляет 10 суток).

«Количество ДТП с участием людей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, в 2016 г. увеличилось почти на 77% – до 1260; доля таких ДТП от всех транспортных происшествий достигла 7,5%. В 2016 г. сотрудники МВД возбудили почти 247 000 дел об отказах водителей от прохождения медосвидетельствования, сообщают авторы документа. Больше 4000 участников ДТП отказались от освидетельствования, хотя имели признаки опьянения. В этих ДТП погибли 193 человека, больше 6000 были ранены», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

МВД рассчитывает, что ужесточение наказания снизит количество отказов от проверки на алкоголь и повысит безопасность дорожного движения.