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Дмитрий Медведев поручил повысить минимальный размер оплаты труда

Дмитрий Медведев поручил повысить минимальный размер оплаты труда

Премьер-министр распорядился подготовить законопроект до 20 мая.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился повысить минимальный размер оплаты труда. Он поручил подготовить законопроект и внести его в правительство министерству труда, министерству финансов и министерству экономического развития РФ.

Выполнить поручения они должны не позднее 20 мая 2017 года. Глава правительства дал распоряжение повысить МРОТ до прожиточного минимума после обсуждения в Госдуме результатов работы кабинета министров в 2016 году, пишет «Российская газета».

Минимальный размер оплаты труда используется работодателями как своеобразный ограничитель. На него ориентируются при оплате труда и не имеют права платить зарплату ниже этого минимума.

С 1 июля 2017 года МРОТ в России повысят до 7 800 рублей. Однако после этого он ещё не достигнет размера прожиточного минимума. Поэтому премьер-министр и распорядился подготовить проект федерального закона.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: архив Сибдепо.

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